Рамазанов проведет поединок со Старополи на турнире PFL 3 20 апреля

Российский боец Мурад Рамазанов проведет поединок с аргентинцем Лауреано Старополи на турнире PFL 3 в ночь на 20 апреля. Бой пройдет в полусредней весовой категории (до 77,1 кг). Вечер ММА состоится на арене Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Начало турнира — 01.30 по московскому времени. Поединок Рамазанов — Старополи ожидается в 03.30 мск.

В России бои PFL 3 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Рекорд 28-летнего Рамазанова в ММА — 11-0-0-1. На счету 31-летнего аргентинского бойца рекорд в смешанных единоборствах составляет 12-5.

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