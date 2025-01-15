Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 14:41

Немков заявил, что Джонсон — непредсказуемый боец

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков дал характеристику своему сопернику Тимоти Джонсону.

«Непредсказуемый боец. Еще многое зависит от соперника. Кому-то с ним удобно, кому-то — нет. С Денисом Гольцовым был быстрый бой. В начале первого раунда Ден попал, а с Валентином Молдавским Джонсон дрался все пять раундов. Тогда он был достаточно опасный. Плюс он габаритный, и удар по-любому сильный. С Емельяненко тоже были опасные моменты после размашистых ударов, но Тимоти пропустил навстречу. Все равно опасный соперник. Хотя бы в силу размеров и размаха рук. Удар есть», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Бой между Вадимом Немковым и Тимоти Джонсоном состоится 25 января на Coca-Cola Arena в Дубае в рамках турнира PFL Road To Dubai: Champions Series. У российского спортсмена 17 побед, два поражения, а ещё один его бой признан несостоявшимся. Американский боец имеет на своем счету 18 побед и десять поражений.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Немков
Тимоти Джонсон
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Сегодня
Вчера
Неделя