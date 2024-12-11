Немков: «Я не подписывал контракт на бой с Андерсоном. В нем нет смысла»

Российский боец PFL и Bellator Вадим Немков возмущен анонсом боя с Кори Андерсоном. В интервью «Ушатайке» он заявил, что контракт не подписывал и смысла в этом поединке не видит.

«Бой анонсировали, но мы пока ничего не подписывали, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Если честно, это какой-то разводняк дешевый — по поводу этого боя. Дали бой с Делией — мне сразу начали писать друзья Делии в комментариях, что этого боя не будет. Кто-то в личку написал даже. Дали Делию, а он оказался на операции. Мы задали вопрос организации. Три дня тишины. Тут же на меня начинает газовать Кори. Сам пишет, что Анте Делия на операции, травмирован. Типа: «Я хочу реванш с Немковым». Организация молчит-молчит, а потом присылает «Вадим с Кори подерется». Мы говорим, что Кори — не Делия, это разного уровня соперники. Мы попросили улучшенные условия для боя, спросили, что будет дальше. На что ответом никаких нет, никакие условия по контракты не улучшили. Мы ждали ответа организации, а тут смотрю: сегодня объявили бой. Пока я ничего не подписывал.

Кори и Делия, как я уже сказал, — это разные соперники по уровню. Я планировал в Белгороде потренироваться с Вальком [Молдавским], с Витьком [Немковым], а в январе поехать в Старый Оскол. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, а Делия — это проходной соперник, можно сказать. Под Кори же надо вообще по-другому готовиться. Под Кори я поехал бы в горы, а сейчас уже времени нет. Это надо бронировать, спарринг-партнеров собирать. Это Новый год попробуй собрать спарринг-партнеров, у всех семьи, у всех дети... Сейчас у меня на лбу вылез стафилококк на лбу, неделю я не смогу работать в полную силу. Не дай Бог в борьбе раздеру, занесу туда какую-то инфекцию... голова будет большая очень, и инфекция может по всему телу разнестись.

Плюс молчит организация. Они хотят со мной продолжать отношения, мы спросили, что нас ждет, а нам ничего не отвечают. У меня контракт закончился, я не вижу смысла в этом поединке. Если я выиграю, я не приобрету ничего. Кори — полутяж, который поднимется в тяжи. В рейтингах я никак не поднимусь и не опущусь. А если я, не дай бог, проиграю, то потеряю очень многое. Очень большую роль играет то, что организация молчит. Не вижу смысла в этом бою. Этот бой не чемпионский. Этот бой — закрыть хотелку Кори, чтобы он закрыл свое поражение от меня. Хотя пусть вообще спасибо скажет, что мы в тяжи ушли, иначе он до сих пор был бы претендентом».

Ранее промоушен Bellator объявил, что бой-реванш Немкова и Андерсона состоится 25 января в Дубае. Их первый поединок был признан несостоявшимся, а второй Немков выиграл единогласным решением судей.