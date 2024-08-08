Нганну — о завершении карьеры: «Начинаешь задумываться, насколько хрупка жизнь»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что после смерти сына Коби он переосмыслил многие жизненные аспекты.

«Я не близок к тому, чтобы завершить карьеру. Но в такие моменты, как сейчас, начинаешь задумываться о жизни. Она кажется такой хрупкой, а ты ощущаешь себя бессильным и бесполезным. Возникают сомнения в собственном существовании и в том, насколько все это важно», — сказал Нганну Кертису Калхуну.

Нганну проведет дебютный бой в PFL против чемпиона лиги в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3) 19 октября.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби.