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Сегодня, 14:18

Нганну: «После боя в PFL я буду заниматься боксом»

Давид Хачатрян
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37-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) предполагает, что завершит карьеру в 40-41 год.

«Скорее всего, после моего дебюта в PFL я буду заниматься боксом. Я посмотрю, как все сложится и кого я смогу заполучить.

Я хочу уйти из спорта, пока он не ушел от меня. Я планирую завершить карьеру в 41 год. Возможно, в 40 лет я все еще буду чувствовать, что у меня все получится. Чего я действительно не хочу, так это просыпаться и идти в спортзал, как будто меня заставляют это делать. Если я чувствую, что у меня есть силы или я в предвкушении того, что сегодня день спаррингов, то я буду продолжать выступать, независимо от того, побью ли я кого-то или они меня. Думаю, у меня есть пара боксерских поединков. И еще пара боев в ММА", — сказал камерунец на The Joe Rogan Podcast.

Нганну заявил, что проведет дебютный бой в PFL против чемпиона лиги в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3) 19 октября.

Бокс
Франсис Нганну
ММА
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Нганну: «Я подерусь с Ренаном Феррейрой 19 октября»