Нганну заработает за один бой в PFL больше, чем за все поединки в UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что за дебютный бой в лиге PFL он заработает большую сумму денег.

«На днях, когда я был на подкасте Джо Рогана, меня осенило, и я понял, что если сложить все мои заработки в ММА, то они не смогут составить и половины того, что я собираюсь заработать в следующем бою в ММА. И я даже не беру в расчет бокс. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но для меня это огромная разница.

Я призываю всех гнаться за своей мечтой. Некоторые люди мечтают только о том, чтобы стать лучшими в ММА и заниматься ММА. У нас разные мечты, у нас разная мотивация, но если кто-то мечтает о боксе, то да, он должен заниматься им», — сказал Нганну The Mac Life.

Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.