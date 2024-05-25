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Сегодня, 05:37

Михайлов: «Пока есть непонятки с Bellator и PFL»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Никита Михайлов рассказал, что лига PFL на данный момент не проявила интереса к бойцу.

«Мне понравилось в RCC, понравился Екатеринбург. Пока есть непонятки с Bellator и PFL, я готов здесь биться. Мне нравится эта платформа. Никакой определенности с американскими лигами нет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Михайлова.

Напомним, что на счету Михайлова в смешанных единоборствах десять побед и три поражения. Под эгидой Bellator он провел пять боев, но в PFL пока не выступил ни разу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mikhailov-s-bellator-i-pfl-poka-est-neponyatki-366184/
Никита Михайлов
ММА
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