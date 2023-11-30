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Сегодня, 07:17

Оливье Обен-Мерсье объявил о завершении карьеры

Давид Хачатрян
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Канадский легковес Оливье Обен-Мерсье (21-5) заявил, что больше не является профессиональным бойцом.

«Чувствуя невероятное облегчение, вешая перчатки на гвоздь, я должен выразить огромную благодарность лиге PFL. Вы поверили в меня. Для меня было честью входить в клетку под вашим знаменем. Уходя из поединков, я надеюсь, что пройденный мною путь откроет двери молодым бойцам из Квебека. Желаю вам найти в PFL такую же поддержку, ту же веру и те же возможности. Продемонстрируйте наше квебекское упорство. Всем кто за кулисами, кто был частью этого путешествия — спасибо от всего сердца. PFL, у вас крутая команда, которую все заслуживают. Еще раз спасибо», — написал Обен-Мерсье в соцсетях.

34-летний Обен-Мерсье выиграл сезон PFL в легком весе в 2022 и 2023 годах. Он идет на серии из 10 побед. В UFC канадец выступал с 2014 по 2018 года, проиграв в том числе Арману Царукяну (20-3) и Гилберту Бернсу (22-6).

Оливье Обен-Мерсье
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