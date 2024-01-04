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Сегодня, 10:04

Хельвани: «Первый совместный турнир PFL и Bellator состоится 24 февраля»

Давид Хачатрян
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Известный американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что первый турнир объединившихся лиг PFL и Bellator, вероятно, состоится 24 февраля в Саудовской Аравии.

«Очень велика вероятность того, что первое шоу PFL и Bellator состоится в Саудовской Аравии. Возможно, там будут супербои «чемпион против чемпиона». Турнир планируется на 24 февраля. Посмотрим, удастся ли это осуществить. Но это уже точно обсуждается», — сказал Хельвани на своем подкасте.

Председатель PFL Донн Дэвис объявил о приобретении Bellator 20 ноября 2023-го. Сумма сделки составила около 500 миллионов долларов.

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