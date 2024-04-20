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Сегодня, 02:00

PFL 3: началась прямая трансляция боев турнира

В Чикаго начался турнир PFL 3
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Андрей Корешков.
Андрей Корешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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20 апреля в Чикаго (США) начался турнир по смешанным единоборствам PFL 3. Вечер ММА на «Винтраст-Арене» стартовал в 01.30 по московскому времени. В главном событии PFL 3 Андрей Корешков встретится с Магомедом Умалатовым.

В онлайн-кинотеатре Okko началась официальная видеотрансляция турнира PFL 3 в прямом эфире.

В карде PFL 3 запланировано еще три боя с участием россиян: Шамиль Мусаев сразится с Логаном Сторли, Тимур Хизриев подерется с Бреттом Джонсом, а Мурад Рамазанов сойдется с Лауреано Старополи.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых важных событий турнира по правилам ММА PFL 3.

Корешков против Умалатова и еще три россиянина: главная информация о турнире PFL 3

ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Андрей Корешков — Магомед Умалатов: время начала и где смотреть трансляцию боя PFL 3