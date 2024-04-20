PFL 3: началась прямая трансляция боев турнира

20 апреля в Чикаго (США) начался турнир по смешанным единоборствам PFL 3. Вечер ММА на «Винтраст-Арене» стартовал в 01.30 по московскому времени. В главном событии PFL 3 Андрей Корешков встретится с Магомедом Умалатовым.

В онлайн-кинотеатре Okko началась официальная видеотрансляция турнира PFL 3 в прямом эфире.

В карде PFL 3 запланировано еще три боя с участием россиян: Шамиль Мусаев сразится с Логаном Сторли, Тимур Хизриев подерется с Бреттом Джонсом, а Мурад Рамазанов сойдется с Лауреано Старополи.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых важных событий турнира по правилам ММА PFL 3.

Корешков против Умалатова и еще три россиянина: главная информация о турнире PFL 3