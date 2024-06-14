В США начался турнир PFL 4 с главным боем Молдавский — Васселл

В Анкасвилле (США) на территории «Мохеган-сан-арена» в ночь с 13 на 14 июня стартовал четвертый турнир регулярного сезона лиги PFL. В онлайн-сервисе Okko началась видеотрансляция вечера смешанных единоборств.

В главном событии турнира PFL 4 российский экс-временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский подерется с представителем Англии Линтоном Васселом. Начало — в 05.30 мск.

В соглавном противостоянии вечера ММА проведут бой представительницы женского наилегчайшего веса — британка Дакота Дичева и австралийка Челси Хаккетт. Начало — в 05.00.

В карде PFL 4 также предусмотрен бой тяжеловесов — россиянина Дениса Гольцова и бразильца Тиаго Сантоса. Он начнется в 04.30.

Ознакомиться с расписанием всех поединков PFL 4 можно по ссылке на материал «СЭ». В нашем матч-центре можно узнать больше информации о биографиях бойцов, их характеристиках и статистике в ММА.