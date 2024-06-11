PFL 4 (сезон 2024): главный кард турнира и бои с участием россиян

Сегодня, 12:30
Турнир PFL 4 пройдет на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут (США) в ночь с 13 на 14 июня. Начало вечера — в 00.00 по московскому времени.
В главном событии ивента россиянин Валентин Молдавский проведет трехраундовый поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. В соглавном поединке состоится женский бой в наилегчайшем дивизионе между Дакотой Дитчевой и Челси Хэкетт. Также в октагон выйдут представители России Денис Гольцов и Сергей Белостенный. Олег Попов подерется с бразильцем Марсело Нунеса. Публикуем главный кард турнира.
Валентин Молдавский — Линтон Васселл
Дакота Дитчева — Челси Хакетт
Дэниель Джеймс — Тайлер Форчун
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Денис Гольцов — Сергей Белостенный
Тайла Сантос — Джена Бишоп
Илара Джоанн — Шанна Янг
Джулиана Веласкез — Лиза Молдин
Олег Попов — Марсело Нунес
Гокхан Сарикам — Данило Маркес
Сумико Инаба — Сарай Орозко
Мелисса Балич — Кристина Кацикис
В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире следить за боями можно на ESPN.