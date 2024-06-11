PFL 4 (сезон 2024): главный кард турнира и бои с участием россиян

Турнир PFL 4 пройдет на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут (США) в ночь с 13 на 14 июня. Начало вечера — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии ивента россиянин Валентин Молдавский проведет трехраундовый поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. В соглавном поединке состоится женский бой в наилегчайшем дивизионе между Дакотой Дитчевой и Челси Хэкетт. Также в октагон выйдут представители России Денис Гольцов и Сергей Белостенный. Олег Попов подерется с бразильцем Марсело Нунеса. Публикуем главный кард турнира.

Основной кард PFL 4:

Валентин Молдавский — Линтон Васселл

Дакота Дитчева — Челси Хакетт

Дэниель Джеймс — Тайлер Форчун

Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ

Денис Гольцов — Сергей Белостенный

Тайла Сантос — Джена Бишоп

Илара Джоанн — Шанна Янг

Джулиана Веласкез — Лиза Молдин

Олег Попов — Марсело Нунес

Гокхан Сарикам — Данило Маркес

Сумико Инаба — Сарай Орозко

Мелисса Балич — Кристина Кацикис

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире следить за боями можно на ESPN.