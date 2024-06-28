PFL 6 (сезон 2024): кард боев и кто из россиян выступает в турнире

Сегодня, 18:30
Турнир по ММА PFL 6 состоится в ночь с 28 на 29 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США). Начало — в 01.30 по московскому времени.
В главном событии ивента состоится бой британца Брэндана Лохнэйна и американца Джастина Гонсалеса. В соглавном событии вечера сойдутся молдавский боец Лука Поклит и американец Логан Сторли. Также в карде заявлены бои с участием россиян. Магомед Умалатов подерется с Бреннаном Уордом, Андрей Корешков сойдется с Гоити Ямаути. Соперником Тимура Хизриева станет Энрике Барсола. Шамиль Мусаев выйдет в клетку с Мурадом Рамазановым. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Брендан Лафнейн — Джастин Гонсалес
Логан Сторли — Лука Поклит
Магомед Умалатов — Бреннан Уорд
Габриэл Брага — Буба Дженкинс
Лоренц Ларкин — Алан Домингес
Мурад Рамазанов — Шамиль Мусаев
Тимур Хизриев — Энрике Барсола
Гоити Ямаути — Андрей Корешков
Кай Камака — Педру Карвалью
Дон Мадж — Нейман Грейси
Тайлер Даймонд — Бретт Джонс
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