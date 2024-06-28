PFL 6 (сезон 2024): время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

PFL 6 регулярного сезона 2024 пройдет в ночь на 29 июня. Вечер ММА состоится на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Начало ивента — в 01.30 по московскому времени.

В главном событии турнира PFL 6 состоится бой в полусреднем дивизионе между британцем Брэнданом Лохнэйном и американцем Джастином Гонсалесом. В соглавном противостоянии вечера проведут схватку в полусреднем весе молдавский боец Лука Поклит и американец Логан Сторли.

В прямом эфире трансляцию турнира PFL 6 покажут на стриминговой платформе Okko по платной подписке.

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