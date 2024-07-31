PFL 7 (сезон 2024): дата и место турнира с боями Попова, Билостенного и Гольцова

Турнир PFL 7 пройдет в ночь на 3 августа в Теннесси

В субботу, 3 августа 2024 года в Теннесси, Нэшвилл (США) пройдет турнир PFL 7 2024. Начало запланировано на 1:00 по московскому времени.

В рамках турнира российский боец Олег Попов и британец Линтон Васселл проведут поединок в тяжелом весе. Изначально росссиянин должен был встретиться с Валентином Молдавским, но тот был вынужден отказаться от участия из-за травмы.

В одном из боев предварительного карда российский боец Сергей Билостенный встретится с американцем Тайреллом Форчуном. Также в рамках турнира состоится поединок российского бойца в тяжелом весе Дениса Гольцова против американца Тимоти Джонсона.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 01.00 мск.

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