PFL 7 (сезон 2024): кард боев и где смотреть трансляцию турнира 3 августа

Турнир PFL 7 2024 пройдет в Теннесси, Нэшвилл (США) в субботу, 3 августа. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном бою российский боец Денис Гольцов подерется с Тимоти Джонсоном из США. Также в основном карде россиянин Олег Попов проведет поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. Планировалось, соперником Попова станет Валентин Молдавский, но он отказался от участия из-за травмы. В прелимах в октагон выйдет россиянин Сергей Билостенный и американец Тайрелл Форчун. «СЭ» публикует полный кард вечера ММА.

Главный кард PFL 7 2024

Денис Гольцов — Тимоти Джонсон

Дакота Дитчева — Джена Бишоп

Олег Попов — Линтон Васселл

Тайла Сантос — Лиз Кармуш

Предварительный кард PFL 7 2024

Сергей Билостенный — Тайрелл Форчун

Алексей Перганде — Дэниэл Боле

Коди Лоу — Закари Хикс

Серджио Коссио — Дедрек Сандерс

Джалил Уиллис — Энтони Айви

Николас Мек — Кевин Пис

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