PFL 8 (2024): дата проведения боев и главный кард турнира

Турнир PFL 8 (2024) пройдет в ночь с 16 на 17 августа. Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Бои главного карда начнутся около 1:00 по московскому времени.

Зрители увидят в нем следующие поединки:

Полутяжелый вес. Импа Касанганай (США) — Джош Силвейра (США)

Полутяжелый вес. Роб Уилкинсон (Австралия) — Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан)

Легкий вес. Бьяджо Али Уолш (США) — Брайан Стэплтон (США)

Легкий вес. Гаджи Рабаданов (Россия) — Майкл Дуфорт (Канада)

Легкий вес. Брент Примус (США) — Клэй Коллард (США)

Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.