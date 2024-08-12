PFL 8 (2024): дата проведения боев и главный кард турнира
Турнир по смешанным единоборствам PFL 8 пройдет 17 августа
Турнир PFL 8 (2024) пройдет в ночь с 16 на 17 августа. Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Бои главного карда начнутся около 1:00 по московскому времени.
Зрители увидят в нем следующие поединки:
- Полутяжелый вес. Импа Касанганай (США) — Джош Силвейра (США)
- Полутяжелый вес. Роб Уилкинсон (Австралия) — Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан)
- Легкий вес. Бьяджо Али Уолш (США) — Брайан Стэплтон (США)
- Легкий вес. Гаджи Рабаданов (Россия) — Майкл Дуфорт (Канада)
- Легкий вес. Брент Примус (США) — Клэй Коллард (США)
Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.