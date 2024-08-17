PFL 8 (2024): началась прямая трансляция боев турнира

Турнир PFL 8 (2024) начинается в Голливуде

Начался прямой эфир турнира по смешанным единоборствам PFL 8 (2024). Событие проходит на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Бои турнира в России эксклюзивно показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Запланированы следующие поединки: