PFL 8 (2024): трансляция боев турнира начнется в 0:30 17 августа

В ночь с 16 на 17 августа пройдет турнир PFL 8 (2024). Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Начало турнира запланировано на 0:30 по московскому времени. В прямом эфире бои покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В турнире состоятся следующие поединки: