PFL 8 (2024): трансляция боев турнира начнется в 0:30 17 августа
Турнир по смешанным единоборствам PFL 8 (2024) покажет Okko Sport
В ночь с 16 на 17 августа пройдет турнир PFL 8 (2024). Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).
Начало турнира запланировано на 0:30 по московскому времени. В прямом эфире бои покажет онлайн-кинотеатр Okko.
В турнире состоятся следующие поединки:
- Полутяжелый вес. Импа Касанганай (США) — Джош Силвейра (США)
- Полутяжелый вес. Роб Уилкинсон (Австралия) — Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан)
- Легкий вес. Бьяджо Али Уолш (США) — Брайан Стэплтон (США)
- Легкий вес. Гаджи Рабаданов (Россия) — Майкл Дуфорт (Канада)
- Легкий вес. Брент Примус (США) — Клэй Коллард (США)