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Сегодня, 20:00

PFL 9 (2024): дата и место проведения турнира

Турнир PFL 9: 2024 пройдет в ночь на 24 августа в Вашингтоне (США)
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мухамед Берхамов.
Фото Global Look Press
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Турнир PFL 9: 2024, где за выход в финал сезона поспорят полулегковесы и полуcредневесы, состоится в ночь на 24 августа в Вашингтоне (США). В предварительном карде Мухамед Берхамов дебютирует в PFL: он подерется с Рэем Купером III. 30-летний Берхамов — российский атлет с рекордом 15-1, 1 NC.

Главный кард PFL 9: 2024

  • Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III
  • Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси
  • Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев
  • Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов

Предварительный кард

  • Полусредний вес. Рэй Купер III — Мухамед Берхамов
  • Полусредний вес. Эрик Алекин — Лука Поклит
  • Полулегкий вес. Энрике Барсола — Тайлер Даймонд
  • Полулегкий вес. Марсирли Алвес — Брахайан Цурчер
  • Полусредний вес. Хосе Перес — Джесси Стирн
  • Тяжелый вес. Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео
  • Полусредний вес. Шидо Борис Эсперанса — Тайлер Хилл

В России официальная трансляция турнира запланирована на платформе «Okko Спорт».

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