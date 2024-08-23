Прямая трансляция турнира PFL 9 (2024) начнется в 2:00 по московскому времени

В ночь с 23 на 24 августа состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9 (2024). Бои будут проходить в концертном зале The Anthem в Вашингтоне, США.

В прямом эфире событие покажет платформа Okko Sport, трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.

Зрители увидят следующие поединки:

Главный кард

Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III

Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси

Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев

Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов

Предварительный кард