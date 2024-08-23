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Сегодня, 18:00

PFL 9 (2024): кард турнира — расписание боев и во сколько смотреть прямой эфир

Прямая трансляция турнира PFL 9 (2024) начнется в 2:00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press
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В ночь с 23 на 24 августа состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9 (2024). Бои будут проходить в концертном зале The Anthem в Вашингтоне, США.

В прямом эфире событие покажет платформа Okko Sport, трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.

Зрители увидят следующие поединки:

Главный кард

  • Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III
  • Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси
  • Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев
  • Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов

Предварительный кард

  • Полусредний вес. Рэй Купер III — Мухамед Берхамов
  • Полусредний вес. Эрик Алекин — Лука Поклит
  • Полулегкий вес. Энрике Барсола — Тайлер Даймонд
  • Полулегкий вес. Марсирли Алвес — Брахайан Цурчер
  • Полусредний вес. Хосе Перес — Джесси Стирн
  • Тяжелый вес. Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео
  • Полусредний вес. Шидо Борис Эсперанса — Тайлер Хилл
Магомед Умалатов
Мурад Рамазанов
Тимур Хизриев
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PFL 9 (2024): время начала боев турнира и где смотреть прямую трансляцию