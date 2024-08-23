PFL 9 (2024): кард турнира — расписание боев и во сколько смотреть прямой эфир
Прямая трансляция турнира PFL 9 (2024) начнется в 2:00 по московскому времени
В ночь с 23 на 24 августа состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9 (2024). Бои будут проходить в концертном зале The Anthem в Вашингтоне, США.
В прямом эфире событие покажет платформа Okko Sport, трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.
Зрители увидят следующие поединки:
Главный кард
- Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III
- Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси
- Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев
- Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов
Предварительный кард
- Полусредний вес. Рэй Купер III — Мухамед Берхамов
- Полусредний вес. Эрик Алекин — Лука Поклит
- Полулегкий вес. Энрике Барсола — Тайлер Даймонд
- Полулегкий вес. Марсирли Алвес — Брахайан Цурчер
- Полусредний вес. Хосе Перес — Джесси Стирн
- Тяжелый вес. Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео
- Полусредний вес. Шидо Борис Эсперанса — Тайлер Хилл