PFL 9 (2024): время начала боев турнира и где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 23 на 24 августа пройдут бои турнира PFL 9 (2024)

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9 (2024). Бойцы сразятся за выход в финал сезона. В полуфиналах Гран-при в полусреднем и полулегком весе примут участие четыре россиянина. Бои турнира будут проходить в концертном зале The Anthem.

В прямом эфире событие покажет платформа Okko Sport, трансляция начнется в 01.00 по московскому времени.

За выход в финал сезона поборются российский полулегковес Тимур Хизриев, а за финал в полусреднем дивизионе — Магомед Умалатов, Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов.

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