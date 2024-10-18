Сегодня, 18:30
Турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights — Battle of the Giants (PFL Супербои — битвы гигантов) пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени.
В главном поединке вечера встретятся экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (Камерун) и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра (Бразилия). Бойцы сразятся за пояс лиги в тяжелом весе.
Соглавное событие вечера — поединок двух звезд женских ММА, американо-бразильской экс-чемпионки UFC Крис Сайборг и победительницы Гран-при PFL, бразильянки Лариссы Пачеко.
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko (трансляцию можно найти в разделе «Спорт» стримингового сервиса).