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Сегодня, 18:30

PFL Battle of Giants Нганну — Феррейра: расписание карда боев турнира

Бой Нганну и Феррейры станет главным на турнире PFL Battle of Giants
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights — Battle of the Giants (PFL Супербои — битвы гигантов) пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В главном поединке вечера встретятся экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (Камерун) и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра (Бразилия). Бойцы сразятся за пояс лиги в тяжелом весе.

Соглавное событие вечера — поединок двух звезд женских ММА, американо-бразильской экс-чемпионки UFC Крис Сайборг и победительницы Гран-при PFL, бразильянки Лариссы Пачеко.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko (трансляцию можно найти в разделе «Спорт» стримингового сервиса).

Главный кард Battle of the Giants

  • Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
  • Крис Сайборг — Ларисса Пачеко
  • Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс
  • Хусейн Кадимагомаев — Зафар Мосен
  • Эй Джей Макки — Пол Хьюз

Предварительный кард Battle of the Giants

  • Рауфьон Стотс — Маркос Брено
  • Маккашарип Зайнуков — Дедрик Сандерс
  • Ибрагим Ибрагимов — Начо Кампос
  • Мостафа Неда — Ахмед Сами
  • Юсеф Аль-Хосани — Таха Бендауд
Крис Сайборг (не использовать)
Франсис Нганну

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