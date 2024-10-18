Бой Нганну и Феррейры станет главным на турнире PFL Battle of Giants

Турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights — Battle of the Giants (PFL Супербои — битвы гигантов) пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В главном поединке вечера встретятся экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (Камерун) и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра (Бразилия). Бойцы сразятся за пояс лиги в тяжелом весе.

Соглавное событие вечера — поединок двух звезд женских ММА, американо-бразильской экс-чемпионки UFC Крис Сайборг и победительницы Гран-при PFL, бразильянки Лариссы Пачеко.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko (трансляцию можно найти в разделе «Спорт» стримингового сервиса).

Главный кард Battle of the Giants

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра

Крис Сайборг — Ларисса Пачеко

Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс

Хусейн Кадимагомаев — Зафар Мосен

Эй Джей Макки — Пол Хьюз

Предварительный кард Battle of the Giants