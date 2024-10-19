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PFL Battle of Giants: во сколько смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL Battle of the Giants пройдет в Эр-Рияде 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фрэнсис Нганну.
Фото Getty Images
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Турнир ММА PFL Battle of the Giants состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября, в субботу. Начало вечера смешанных единоборств запланировано на 20.30 по московскому времени.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и победителя регулярного сезона PFL Ренана Феррейры. В соглавном поединке подерутся бразильянки Крис Сайборг и Ларисса Пачеко. В прелимах состоится схватка россиянина Ибрагима Ибрагимова и испанца Начо Кампоса.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию турнира PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 20.30 мск.

Франсис Нганну
ММА

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