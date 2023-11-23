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Сегодня, 17:10

PFL: финал сезона — трансляция и время начала турнира с боями Гольцова, Магомедкеримова и Мохнаткиной

В ночь на 25 ноября пройдет финал сезона PFL с боями Гольцова и Мохнаткиной
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Девушка-боец ММА Марина Мохнаткина.
Марина Мохнаткина.
Фото Global Look Press
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Финал сезона в Professional Fighters League (PFL) пройдет 25 ноября в Вашингтоне (США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории арены «The Anthem». В одном из боев россиянка Марина Мохнаткина подерется с представительницей Бразилии Лариссой Пачеко за пояс чемпионки в женском полулегком весе. Победительница получит один миллион долларов.

Финал сезона PFL начнется примерно после 01.00 по московскому времени 25 ноября. Посмотреть видеотрансляцию турнира можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko.

В со-главном событии вечера ММА российский тяжеловес Денис Гольцов проведет поединок за титул с бразильцем Ренаном Феррейрой. В другом противостоянии за пояс чемпиона в полусреднем весе россиянин Магомед Магомедкеримов подерется с шведом Садибу Си.

Все победители чемпионских поединков финала сезона PFL получат по одному миллиону долларов.

Ранее стало известно, что лига PFL приобрела промоушен Bellator.

ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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