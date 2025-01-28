PFL не планирует предлагать бой Федору Емельяненко

В PFL сообщили, что в планы организации не входит проведение новых поединков Федора Емельяненко.

«Мы не планируем делать предложения о боях Федору Емельяненко. Это не в наших планах», — приводит слова представителя PFL ТАСС.

15 декабря 2024 года стало известно, что российский боец не сможет выходить на ринг в ближайшие месяцы, так как восстанавливается от травмы плеча.

За свою карьеру 48-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 7 поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.