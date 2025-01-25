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Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Событие принимает «Кока-Кола Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
В главном событии вечера чемпион Bellator в легком весе, россиянин Усман Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Полом Хьюзом. Соглавное событие — поединок россиянина Вадима Немкова и американца Тимоти Джонсона. Эти поединки ожидаются не ранее 23.00 мск.
Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции запланировано в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.