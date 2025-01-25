Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Событие принимает «Кока-Кола Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера чемпион Bellator в легком весе, россиянин Усман Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Полом Хьюзом. Соглавное событие — поединок россиянина Вадима Немкова и американца Тимоти Джонсона. Эти поединки ожидаются не ранее 23.00 мск.

Главный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января

Усман Нурмагомедов (18-0) — Пол Хьюз (13-1): бой за титул в легком весе

Вадим Немков (18-2-0-1) — Тимоти Джонсон (18-10)

Ахмед Магомедов (10-1) — Натан Келли (11-2)

Ибрагим Ибрагимов (8-0) — Кенни Мохоноана (5-1)

Ренат Хавалов (8-0) — Клеивер Фернандес (9-1)

Предварительный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 ян в аря

Тарек Сулейман (13-8) — Ахмед Сами (11-4)

Якуб Сулиманов (7-0) — Джарра Аль-Силави (20-7)

Мирафзал Ахтамов (7-0-1) — Майк Томпсон (7-2)

Хади Омар Аль Хуссайни (5-1-1) — Руэль Паньялес (5-2)

Джон Митчелл (9-2) — Сухил Таири (7-5-1)

Мустафа Рашид Нада (9-3) — Хайдер Хан (8-1)

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции запланировано в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.