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PFL Усман Нурмагомедов — Хьюз и Немков — Джонсон: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL пройдет в Дубае в субботу, 25 января
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Первое шоу Professional Fighters League в 2025 году примет «Coca-Cola Арена».

Турнир возглавит титульный поединок чемпиона Bellator в легком весе, россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза. В соглавном событии сойдутся тяжеловесы, россиянин Вадим Немков и американец Тимоти Джонсон.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 (2025). Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.

Бои турнира PFL в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый сервис. Начало прямой трансляции запланировано на 19.00 по московскому времени.

Вадим Немков
Пол Хьюз
Тимоти Джонсон
Усман Нурмагомедов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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