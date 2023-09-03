PFL ведет переговоры о покупке Bellator за 500 миллионов долларов

Американская лига PFL ведет переговоры о покупке конкурента Bellator MMA у компании Paramount, сообщили изданию Front Office Sports два источника, знакомые с ходом переговоров.

Стоимость Bellator оценивается в 500 миллионов долларов, а сделка будет осуществляться в основном за наличные, при этом Paramount получит часть акций PFL. Оба источника предупредили, что сделка может сорваться, и пока не определено, как будут работать PFL и Bellator в случае завершения сделки.

В прошлом году PFL оценивалась в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Эта оценка была сделана до того, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии инвестировал 100 миллионов долларов в PFL через свое новое спортивное инвестиционное подразделение SRJ Sports Investments.