PFL выкупила контракт бойца Пуйа Рахмани у лиги ACA

Американская лига PFL выкупила контракт Пуйа Рахмани из ОАЭ у российской организации ACA.

Отмечается, что в начале года Рахмани был заявлен в Гран-при PFL в тяжелом весе, но был снят с соревнований после того, как в лигу обратились представили ACA, предоставив документы о том, что у иранца есть действующий контракт с российской организацией.

«Мы в Дубае встретились с Рахмани. Важно было встретиться глазу на глаз, решить эти проблемы окончательно. У нас проблем нет с ним. Свой последний бой, который Рахмани должен был провести в АСА в следующем году, он проведет. Дальше лига PFL выкупает контракт Пуйа Рахмани. Я доволен, потому что я не хотел, как я сюда пришел в лигу, чтобы наш боец куда-то ушел и там проводил бои. Хочу поблагодарить вице-президента PFL Майка Когана, который сдержал свое слово. И очень приятно с такими людьми работать», — цитирует пресс-служба ACA президента лиги Магомеда Бибулатов.

За карьеру 33-летний Рахмани провел 5 боев и одержал 5 побед. Последний бой он провел 3 октября на турнире PFL, победив Слима Трабелси техническим нокаутом в первом раунде.