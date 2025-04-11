PFL World Tournament 2 (2025): время начала боев, основной кард, где смотреть турнир

11 апреля, 12:00
Турнир PFL World Tournament 2 состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юниверсал Студиос Флорида» в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Леандро Хиго — Джош Реттингхаус
Лиз Кармуш — Илара Джоанне
Франческо Нуцци — Мандо Гутьеррес
Касум Касумов — Джастин Витзелл
В России PFL World Tournament 2 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в разделе PFL и матч-центре ММА сайта «СЭ».