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PFL World Tournament 3 Касанганай — Эдвардс: кард боев, время начала, где смотреть трансляцию

Турнир PFL World Tournament 3 состоится в Орландо 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 3 пройдет в ночь на субботу, 19 апреля. Шоу примет спортивный комплекс «Юниверсал Студиос Флорида» в городе Орландо (штат Флорида, США). Начало — около 0.00 по московскому времени 19 апреля.

Вечер возглавит поединок между американцем Импой Касанганаем и британцем Фабианом Эдвардсом. В соглавном событии сойдутся россиянин Гаджи Рабаданов и британский боец конголезского происхождения Марк Диакези. Также в карде бой россиянина Мурада Рамазанова с канадцем Аароном Джеффри.

Кард боев PFL World Tournament 3 19 апреля (суббота)

В карде боев PFL World Tournament 3 значится девять поединков. В клетке появятся представители США, Австралии, Бразилии, России, Англии, Дании и Швеции.

Главный кард

  • Испа Касанганай (18-5) — Фабиан Эдвардс (13-4)

  • Гаджи Рабаданов (24-4-1) — Марк Диакези (18-7)

  • Садибу Сай (17-8-2-1) — Далтон Роста (9-1)

  • Мадс Барнелл (20-6) — Джей Джей Уилсон (10-1)

  • Клэй Коллард (25-14-0-1) — Альфи Дэвис (17-5-1)

Предварительный кард

  • Джошуа Сильвейра (13-4) — Майк Шипман (17-4)

  • Брент Примус (15-4-0-1) — Винишиус Ченчи (8-2)

  • Аарон Джеффри (15-4) — Мурад Рамазанов (12-2-0-1)

  • Роберт Уотли (15-3) — Тони Карусо (10-2)

Где смотреть трансляцию PFL World Tournament 3

Трансляцию турнира PFL World Tournament 3 в полном объеме проведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Начало прямого эфира — в 0.00 по московскому времени.

Смотреть поединки турнира на английском языке можно на каналах ESPN и ESPN+, а также на онлайн-платформе DAZN.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев PFL World Tournament 3 можно в матч-центре ММА и разделе PFL сайта «СЭ».

Импа Касанганай
Фабиан Эдвардс
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