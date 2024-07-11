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Сегодня, 08:02

PFL запустит подразделение в Африке в 2025 году, Нганну станет председателем

Давид Хачатрян
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Американская лига расширяет свое международное присутствие, объявив о создании PFL Africa. Промоушен сообщил о том, что новая лига начнет свою работу в середине 2025 года, а ее председателем станет суперзвезда тяжелого веса Франсис Нганну (17-3).

«Профессиональная бойцовская лига рада объявить о создании PFL Africa, третьей международной бойцовской франшизы, поскольку мы продолжаем наш путь к тому, чтобы стать Лигой чемпионов ММА», — сказал генеральный директор PFL Питер Мюррей в официальном анонсе.

Нганну, который еще не выступал в промоушене после заключения долгосрочного соглашения в середине 2023 года, рассказал о своей предстоящей роли председателя: «Я очень рад и польщен тем, что буду председателем PFL Africa — лиги, которая будет формировать основу африканского ММА. Как мы видим, в Африке огромное количество талантов, которые только и ждут, чтобы их представили на мировой арене. Я очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину и предоставляю отличный контент региону с такой страстной и разнообразной фан-базой».

Дебют Нганну в PFL был отложен после того, как его сын Коби скончался в возрасте 15 месяцев в начале года.

Франсис Нганну
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