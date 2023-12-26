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Сегодня, 07:42

Корешков — о продолжении карьеры: «Нужно дождаться Нового года»

Давид Хачатрян
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Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) заявил, что он на данный момент не знает, удастся ли ему провести бой в рамках турнира лиги PFL.

«Есть ли сейчас конкретика, что будет дальше? Ивенты с участием PFL или Bellator? Сейчас надо дождаться первого турнира PFL в феврале. Мне кажется, что какая-то конкретика появится либо в новом году, либо после этого турнира. Будет понятно расписание турниров, куда можно вклиниться и какого соперника получить. Сейчас нужно дождаться Нового года.

Провести бой в России? Не знаю, пойдет ли на это организация, потому что с Bellator удавалось найти компромисс. Они могли позволить дать разрешение на выступление на турнирах в России, но только в том случае, если они сами не могут предложить бой. Сейчас руководство поменялось, и отношение в этом моменте может быть другим, так как контракт эксклюзивный. Если разрешат, то можно будет выступить, а если не разрешат, то нет", — сказал Корешков Meta MMA.

Корешков победил Лоренца Ларкина (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xW_-oWhzQ-w
Андрей Корешков
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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