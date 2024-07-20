Раджабов: «В ACA таджиков много, рано или поздно придется подраться с соотечественником»

Таджикский боец UFC Лоик Раджабов заявил, что ACA не стоит обращать внимания на желание таджикских болельщиков отменить бой Оятулло Муминова и Абдул-Карима Бадахши.

«Сейчас много наших бойцов в ACA. Хочешь или не хочешь, а подраться друг с другом придется. Было бы там только два перспективных таджика, которых сразу поставили друг против друг, это было бы так себе. Тогда бы я понимал, почему надо такой встречи избежать. Но так как в ACA таджиков много, рано или поздно придется подраться», — сказал Раджабов.

Бой Муминова и Бадахши должен состояться на турнире ACA 178, который пройдет в Москве 10 августа. На счету Оятулло 12 побед и четыре поражения. В активе Абдул-Карима семь побед и два поражения.