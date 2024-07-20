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Сегодня, 21:51

Раджабов: «В ACA таджиков много, рано или поздно придется подраться с соотечественником»

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Таджикский боец UFC Лоик Раджабов заявил, что ACA не стоит обращать внимания на желание таджикских болельщиков отменить бой Оятулло Муминова и Абдул-Карима Бадахши.

«Сейчас много наших бойцов в ACA. Хочешь или не хочешь, а подраться друг с другом придется. Было бы там только два перспективных таджика, которых сразу поставили друг против друг, это было бы так себе. Тогда бы я понимал, почему надо такой встречи избежать. Но так как в ACA таджиков много, рано или поздно придется подраться», — сказал Раджабов.

Бой Муминова и Бадахши должен состояться на турнире ACA 178, который пройдет в Москве 10 августа. На счету Оятулло 12 побед и четыре поражения. В активе Абдул-Карима семь побед и два поражения.

Источник: Metaratings.ru
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