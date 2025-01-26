Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 19:59

Рефери боя между Хьюзом и Нурмагомедовым Белтран рассказал, что в нем было много запрещенных ударов

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный рефери MMA Майк Белтран рассказал о своей работе во время поединка между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом в рамках титульного боя PFL в легком весе.

Событие прошло 25 января в Дубае и закончилось победой Нурмагомедова решением судей.

«Какие у меня впечатления? У меня нет комментариев по этому поводу. Я просто рад, что это был хороший бой. По поводу большого количества запрещенных ударов — да, это был тяжелый поединок. Трудно ли было? Да, там много чего происходило, но все это очень хорошо», — сказал Белтран MMA.Metaratings.ru.

На счету 26-летнего россиянина Нурмагомедова 19 побед и ни одного поражения в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Майкл Дель Зотто завершил карьеру после скандала с порнозвездой
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя