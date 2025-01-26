Рефери боя между Хьюзом и Нурмагомедовым Белтран рассказал, что в нем было много запрещенных ударов

Известный рефери MMA Майк Белтран рассказал о своей работе во время поединка между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом в рамках титульного боя PFL в легком весе.

Событие прошло 25 января в Дубае и закончилось победой Нурмагомедова решением судей.

«Какие у меня впечатления? У меня нет комментариев по этому поводу. Я просто рад, что это был хороший бой. По поводу большого количества запрещенных ударов — да, это был тяжелый поединок. Трудно ли было? Да, там много чего происходило, но все это очень хорошо», — сказал Белтран MMA.Metaratings.ru.

На счету 26-летнего россиянина Нурмагомедова 19 побед и ни одного поражения в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.