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Сегодня, 10:51

Россиянин Немков рассказал о своем будущем в PFL

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вадим Немков ответил на вопрос о своем будущем в Professional Fighters League (PFL).

«Видимо, меня неправильно интерпретировали. Будем смотреть на предложенные условия и с какой периодичностью будут организовывать поединки. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Мне необходимо драться, пока возраст позволяет и есть возможность. Сейчас готов биться три раза в год», — цитирует Немкова RT.

На счету 32-летнего Немкова 17 побед и 2 поражения в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: RT
Вадим Немков
ММА

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