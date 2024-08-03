Российские бойцы стали финалистами Гран-при PFL в тяжелом весе

Российские бойцы Денис Гольцов и Олег Попов встретятся в финальном поединке Гран-при PFL в тяжелом весе.

В ночь со 2 на 3 августа в Нэшвилле (США) россияне провели свои полуфинальные бои. Гольцов одержал досрочную победу в первом раунде над американцем Тимом Джонсоном. 34-летний россиянин во второй раз подряд вышел в финал турнира.

В свою очередь, Попов единогласным решением судей одержал верх над британцем Линтоном Васселлом (30-27, 30-27, 30-27).

Впервые в истории бойцовского промоушена состоится российский финал.

На счету Гольцова 35 побед и восемь поражений в карьере. У Попова 19 выигранных поединков при одном поражении.