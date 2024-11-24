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Сегодня, 11:38

Боец ММА Немков — о проведении боев в России: «Предложений не было»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вадим Немков заявил, что не получал предложений о выступлении в России.

«В этом плане проблем нет. В моем действующем соглашении нет запрета на выступления в других лигах, все по согласованию. Но предложений не было. Если бы они были, то можно было и задуматься на этот счет. Совсем не было. В PFL нас продолжали кормить завтраками, предложили статус запасного на бой между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой», — цитирует Немкова RT.

На счету 32-летнего Немкова 17 побед и 2 поражения в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: RT
Вадим Немков
ММА

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