Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 13:45

Российский боец Немков может покинуть PFL

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что допускает переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«У нас еще остался бой по контракту с PFL. Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть. Мне необходимо драться три раза в год, сейчас это не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», — сообщил боец ТАСС.

Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, два поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя