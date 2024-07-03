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Сегодня, 22:14

Рой Джонс-младший проведет бой в Москве 6 июля

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Серебряный призер Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший вернется на ринг в рамках Дня московского спорта, говорится в пресс-релизе организации.

Показательный бой с легендарным боксером пройдет 6 июля в «Лужниках», а его соперником станет популярный музыкальный исполнитель, имя которого пока держится в секрете.

— Ринг для меня — второй дом, и я получаю огромное удовольствие, находясь на нем. Конечно, я уже завершил профессиональную карьеру, поэтому мне пришлось потратить дополнительное время на подготовку, ведь я слышал, что у моего соперника большой опыт в единоборствах. Можете не сомневаться, мы покажем классное выступление, — сказал американский боксер, недавно получивший российский паспорт.

Кроме того, Рой Джонс-младший проведет мастер-класс по фитбоксу.

Бокс
Рой Джонс
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