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Сегодня, 02:15

Сергей Билостенный — Благой Иванов: смотреть трансляцию боя PFL 1

Билостенный и Иванов подерутся 5 апреля на турнире PFL 1
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Благой Иванов.
Благой Иванов.
Фото Getty Images
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Российский тяжеловес ММА Сергей Билостенный проведет 5 апреля поединок против представителя Болгарии Благоя Иванова в предварительном карде турнира PFL 1. Их бой пройдет в Сан-Антонио (Техас, США) на арене Boeing Center. Он начнется около 04.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Иванов — Билостенный можно будет по платной подписке в онлайн-кинотеатре Окко. На сайте «СЭ» также доступна текстовая онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств PFL 1.

У 37-летнего Иванова за всю карьеру в ММА — 19 побед, шесть поражений и один бой был признан несостоявшимся. На счету 28-летнего Билостенного — 11 побед и три поражения.

Ознакомиться с полным кардом турнира PFL 1 в Техасе можно по ссылке на наш материал.

Благой Иванов
Сергей Билостенный
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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