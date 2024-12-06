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Сегодня, 16:45

Шаблий примет участие в турнире легковесов PFL-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий рассказал о планах принять участие в турнире легковесов PFL-2025.

«У меня оставался один бой по контракту с Bellator, и мы рассматривали возможность уйти оттуда. Мне кажется, что следующий год станет последним для этой организации, судя по тому, что у них в прошлом году начали отменяться турниры. Мы рассматривали возможность перейти в UFC, но у них есть правило не подписывать бойцов после поражения, даже если это был чемпионский бой.

Поэтому, чтобы не зависать в воздухе и не закрывать это поражение непонятно где, мы с большой вероятностью продолжим карьеру в новом сезоне PFL и выступив в турнире легковесов», — цитирует Шаблия Vprognoze.ru.

Шаблий проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: Vprognoze.ru
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