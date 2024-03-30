Шаблий раскритиковал PFL за отношение к своим бойцам

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий недоволен отношением PFL к своим бойцам.

«Диалога даже нет. Меня это и огорчает. Уже несколько интервью вышло и на западных СМИ, и никакой реакции не последовало. Будто им без разницы.

Владелец PFL Дон Дэвис заявляет о крупных инвесторах из Саудовской Аравии. Поэтому они могут подписать Конора Макгрегора и Джона Джонса. Думаю: «Кого ты собрался подписать, если не можешь выполнить обязательства перед своими бойцами?» — цитирует Шаблию MMA.Metaratings.ru.