Шамиль Мусаев признан лучшим бойцом России 2024 года

Победитель сезона PFL в полусреднем весе Шамиль Мусаев признан лучшим российским бойцом ММА 2024 года по результатам голосования журналистов, которое было проведено «СЭ».

В голосовании приняли участие 35 человек, каждый прислал свою тройку лучших. Учитывались бои с 1 января по 15 декабря 2024 года. За первое место в анкете респондента бойцу начислялось 8 баллов, за второе — 6, за третье — 4.

Мусаев набрал 190 баллов (19 журналистов поставили его на первое место, трое — на второе, пятеро — на третье).

Мусаев в 2024 году выиграл четыре боя, став победителем сезона PFL в полусреднем весе. В апреле он нокаутировал американца Логана Сторли, который до этого никогда не проигрывал досрочно. В июне Мусаев вновь победил нокаутом, сразив ранее непобежденного Мурада Рамазанова. В августе Мусаев вновь встретился с Рамазановым — и на этот раз одержал уверенную победу единогласным решением судей. В финале сезона Мусаев бился с Магомедом Умалатовым, который также не имел поражений, и выиграл нокаутом в третьем раунде. На счету Мусаева 20 побед в ММА и 1 ничья. Ему 30 лет, 6-кратный чемпион России по ушу-саньда, уроженец дагестанского города Кизляр, представляет клуб Universal Fighters, личный тренер — Шамиль Абдулаев.

Участники голосования: Евгений Нарижный («Спорт-Экспресс»), Ислам Бабаджанов («Спорт-Экспресс»), Никита Горшенин ( «Спорт-Экспресс» / «Ночь в Клетке»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ» / «Спорт-Экспресс»), Иван Ефимов (Sports.ru), Артем Нагорный (Sports.ru), Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА), Геворг Саркисян (Окта ММА), Илья Андреев («Спорт-Экспресс»).