Штырков считает правильным решением Немкова перейти в тяжелый вес: «В тяжах он будет еще страшнее»

Российский боец Иван Штырков прокомментировал переход в тяжелый вес Вадима Немкова.

«Мне кажется, если Вадим будет в отличной функциональной форме и не будет убивать организм умопомрачительной весогонкой, в тяжах не затеряется. Я и раньше думал, почему в Bellator он не дерется в тяжах. Он мог там проехаться по всем и не умирать от этих весогонок. Он сам по себе тяж и в тяжах будет еще интереснее выигрывать. При этом он быстрый для своих габаритов. У него отличная техника, кондиции, удары. Решение перейти в тяжи — правильное. Мне кажется, он там будет еще страшнее», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.