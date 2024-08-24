Сидельников отметил доминирование российской школы единоборств в PFL

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников обратил внимание на то, что российские ММА находятся в лидерах во всем мире.

«Это факт, что российские бойцы доминируют. PFL — одна из ведущих лиг мира, и то что в финалы прошло такое количество российских бойцов (шесть) говорит об их высоком уровне. Кроме того в целом в сезоне было много россиян, что говорит о потребности в них. В каждой весовой категории было несколько российских бойцов. Россияне показывают хорошие красочные и зрелищные бои, дают интересный контент. Безусловно российские ММА находятся в лидерах во всем мире», — цитирует Сидельникова Vprognoze.ru.

В финалы сезона PFL 2024 прошли шесть россиян: Денис Гольцов, Олег Попов, Магомед Умалатов, Шамиль Мусаев, Гаджи Рабаданов и Тимур Хизриев.