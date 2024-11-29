Тимур Хизриев проведет поединок против Брендана Лафнейна в финале «Гран-при» PFL 10

Россиянин Тимур Хизриев и британец Брендан Лафнейн проведут поединок в полулегкой весовой категории в финале «Гран-при» PFL 10 в ночь на 30 ноября. Вечер ММА проходит на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В России в прямом эфире турнир PFL 10 показывает на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

29-летний Хизриев в карьере провел 17 боев, все закончились победой. Российский боец последний раз выходил в октагон в августе 2024-го, тогда Тимур победил раздельным решением судей Габриэля Брагу.

34-летний Лафнейн имеет рекорд в ММА — 19 побед и пять поражений. В последнем бою в августе этого года победил Кая Камаку раздельным решением судей.

Победитель финала Гран-при получает миллион долларов США.