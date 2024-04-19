Хизриев проведет поединок с Джонсом на турнире PFL 3 20 апреля 2024

В ночь на 20 апреля на турнире PFL 3 сойдутся непобежденный россиянин Тимур Хизриев и валлиец Бретт Джонс. Бой пройдет в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг). Вечер ММА состоится на арене Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Начало турнира — 01.30 по московскому времени. Поединок Хизриев -Джонс ожидается в 04.00 мск.

В прямом эфире в России турнир PFL 3 покажут на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Рекорд 28-летнего Хизриева в ММА —14-0. На счету 32-летнего валлийского бойца рекорд в UFC составляет 5-2.

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