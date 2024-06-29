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Сегодня, 03:10

Тимур Хизриев — Энрике Барзола: смотреть бой PFL 6 в прямом эфире

Хизриев проведет поединок против Барзолы на турнире PFL 6 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тимур Хизриев.
Фото Global Look Press
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Российский боец Тимур Хизриев проведет поединок в полусреднем весе против Энрике Барзолы из Перу на турнире PFL 6 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США). Бой Хизриев — Барзола ожидается в 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за ходом поединка можно на онлайн-сервисе «Okko» по платной подписке.

28-летний россиянин — непобежденный боец. В ММА Хизриев имеет 14 победы в 14 поединках. На счету у 35-летнего представителя Перу в смешанных единоборствах — 22 победы, восемь поражений и две ничьи.

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Тимур Хизриев
ММА
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